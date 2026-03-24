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GB/IRL 2025 R: Harry Lighton, D: Alexander Skarsgård, Lesley Sharp,Harry Melling, 107 Min.

Der schüchterne Colin lebt in einer Kleinstadt im Haus seiner Eltern. Im

örtlichen Pub trifft er eines Abends auf Ray. Colin ist sofort

fasziniert von dem muskulösen Biker und findet sich kurz darauf in einer

Seitengasse auf den Knien vor Ray wieder, der ihn erst erniedrigt und

dann ignoriert. Der Beginn einer unterwürfigen Beziehung, in der sich

Colin von Ray wie ein Hund halten lässt. Er kümmert sich um den Haushalt

und schläft auf dem Boden zur Füßen Rays. Auf der anderen Seite lernt

Colin aber auch unter den Bikern eine vollkommen neue Welt aus

Freundschaft, Anerkennung und Leidenschaft kennen. Basierend auf der

preisgekrönten Romanvorlage »Box Hill« von Adam Mars-Jones erzählt

Regisseur Harry Lighton mit viel Verständnis, Charme und Witz eine

dominante Beziehungsgeschichte. Dabei spart Lighton auch nicht Colins

Eltern aus, die sich zunächst liebevoll um seine Bedürfnisse sorgen,

aber dann doch erschrocken reagieren, als sie Ray kennenlernen. Der

Regisseur vermeidet aber melodramatische Momente bis hin zum schlüssigen

Finale. Harry Melling, der als Dudley Dursley in den »Harry

Potter«-Filmen begann, zieht als Colin die Sympathien auf sich. Der

»Northman« Alexander Skarsgård spielt hingebungsvoll und mit vollem

Körpereinsatz. Bei den Filmfestspielen von Cannes wurde das Regiedebüt

gefeiert und erhielt den Drehbuchpreis in der Sektion »Un Certain Regard«.