On the Border

« Un Poeta | Home | La Grazia »

– Europas Grenzen in der Sahara

AT/CH/D 2024 R: Gerald Igor Hauzenberger, Gabriela Schild 103 Min.

Als der Österreicher Gerald Igor Hauzenberger und die Schweizerin

Gabriela Schild loszogen, um einen Film über die Sahara zu drehen,

konnten sie vielleicht noch nicht ahnen, dass sie Zeugen einer

historischen Umwälzung werden. Aus ihrem Filmprojekt entwickelte sich

eine Langzeitbeobachtung, die ihren Anfang im Jahr 2018 nahm. In klugen,

reflektierten Worten führt sie Rhissa Feltou durch das Grenzgebiet im

Norden Nigers. Der Bürgermeister Agadez berichtet von den Auswirkungen,

die der Druck der EU auf die europäischen Außengrenzen hat. Seit 2015

ist es streng verboten, Ausländer ohne Arbeitserlaubnis ins Land zu

holen. Wer erwischt wird, riskiert eine Freiheitsstrafe von bis zu 25

Jahren. Doch die Tuaregs transportieren seit Generationen Menschen durch

die Sahara, lange bevor es Grenzen gab. Durch das Verbot ist ein

kompletter Geschäftszweig weggebrochen. Die grassierende

Arbeitslosigkeit vor allem unter der jungen Bevölkerung ist ein

fruchtbarer Boden für Radikalisierung und Kriminalität. Alternativen

wurden versprochen, aber nie eingelöst. Deutsche Truppen und die der UN

sollen vor Ort für die Ausbildung der Sicherheitskräfte sorgen. Die

Amerikaner haben einen Stützpunkt in Agadez. Das Dröhnen der

Aufklärungsdrohnen ist Tag und Nacht zu hören. Sicherer ist die Region

deshalb nicht geworden. Tag für Tag kommen Pick Ups und Lastwagen voll

mit Menschen an, die aufgrund von Hunger und Krieg ihre Heimat verlassen

mussten. Hauzenberger und Schild reisen mehrfach nach Niger, in die

sogenannte Hochrisikozone. Sie sprechen mit den Menschen und lassen sie

auch nicht im Stich, als das Militär die Macht ergreift und die Europäer

das Land verlassen müssen. Ihre beeindruckend beharrliche

dokumentarische Arbeit, die von einem tiefen Verständnis für das Land

und seine Bewohner zeugt, endet 2023. Doch die Geschichte ist damit

längst nicht auserzählt.