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I 2026 R: Paolo Sorrentino, D: Toni Servillo, Anna Ferzetti, OrlandoCinque, 133 Min.

Die Charaktere aus den Filmen von Paolo Sorrentino (»La Grande Belezza –

Die große Schönheit«) hadern mit ihrer irdischen Existenz in einer

verführerischen Welt des Scheins. Ob als Andreotti (»Il Divo«) oder

Berlusconi (»Loro«): Die schillernden Figuren der italienischen Politik,

die Sorrentino immer wieder ins Zentrum seiner Filme stellt, werden

stets genial verkörpert von Toni Servillo. Auch in ihrer erneuten

Zusammenarbeit spielt Servillo einen Politiker: Den fiktiven, alternden

Präsidenten der Republik. Der alte »Betonkopf« steht kurz vor der

Pensionierung. Während er ein letztes Mal versucht, seinen Ruf für die

Nachwelt zu definieren, ist seine Tochter und Beraterin engagiert, seine

Unterschrift unter das Euthanasiegesetz zu bekommen. Der Präsident

hadert mit sich selbst, seiner verstorbenen Frau und den Entscheidungen.

Ist Ugo Romani wirklich der Richtige für seine Nachfolge? Und wer hat

seine Worte der Begnadigung wirklich verdient? Wie immer hüllt das Daria

D’Antonio hinter der Kamera in berauschende Bilder, von denen jedes

einzelne gerahmt an die Wand gehört. Die Drehorte sind exquisit, der

Aufwand beträchtlich. Auch wenn Sorrentino hier also dieselben Motive

des hadernden Abgangs bedient, hat auch »La Grazia« eine gewisse Grazie.

Ein manchmal etwas prätentiöser Sinnesschmaus mit hintergründigem Humor.