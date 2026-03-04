Gelbe Briefe

« Kinoleben | Home |

D/F/TR 2026, R: Ilker Çatak, D: Yusuf Akgün, Emre Bakar, Tansu Biçer,128 min

Vor der Universität in Ankara tobt der Protest der Studentinnen und

Studenten gegen den Krieg und die Regierung. Drinnen hat es Aziz

aufgegeben, den Wenigen, die erschienen sind, etwas über Dramaturgie

beizubringen. Die Staatsführung bringt ihre eigene Inszenierung auf die

Bühne. Aziz ermutigt die Anwesenden, auf die Straße zu gehen. Das wird

ihm zum Verhängnis, als ihm und einigen Kollegen ein »Gelber Brief«

zugestellt wird. Ihre Kurse werden ebenso abgesetzt wie das Stück, dass

der Theaterregisseur mit seiner gefeierten Hauptdarstellerin und

Partnerin Derya an der Staatsbühne inszeniert. Es folgt ein Prozess, der

sich immer länger hinzieht. Gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Ezgi

ziehen das Paar nach Istanbul. Während Aziz an einem Stück für ein

Off-Theater arbeitet, versuchen Derya und Ezgi ihren eigenen Weg zu

finden, mit der Situation umzugehen.

Regisseur ?lker Çatak verlagert die Geschichte nach Deutschland: Ankara

ist Berlin, Istanbul Hamburg. Der künstlerische Spagat gibt der Handlung

auch inhaltlich ein weitere Ebene. Wenn Aziz in Ankara/Berlin vor

Gericht steht, sind die deutschen Schriftzüge um Recht und Gerechtigkeit

an der Wand deutlich im Bild zu sehen und geben zu denken, wie es

eigentlich im Rest Europas darum bestellt ist. Vor der Kulisse

verdichtet sich der Druck und entlädt sich in einem intensiven Ehedrama.

Meisterhaft verbindet Çatak das Politische mit dem Privaten. Dafür gab

es bei der Berlinale viel verdienten Applaus.