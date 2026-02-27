« Dust Bunny | Home |

D 2025 R: Goggo Gensch, 102 Min.

Am Anfang steht ein Ende: Im Arsenal schließt der letzte Vorhang. Peter

Bogdanovichs „Die letzte Vorstellung“ markiert das Ende einer Ära. Vor

50 Jahren hatte Stefan Paul das Kino in Tübingen eröffnet. Damals war

das Konzept eines Programmkinos völlig neu. Das Kino mit Kneipe zählte

zu den ersten, das Undergroundfilme abseits des Mainstreams zeigte. Eine

Idee, die sich wie ein Feuer verbreitete. Überall im Westen Deutschlands

besetzten Studenten leerstehende Immobilien. In Hamburg öffnete das

Abaton in einer alten Garage. Die „Arbeitsgemeinschaft Kino“ wurde

gegründet. Paul rief den Arsenal Filmverleih ins Leben, holte die Werke

von Andy Warhol und John Waters nach Deutschland.

Die Geschichte der Programmkinos und der Verleiharbeit ist fest

verschränkt. In dem Dokumentarfilm, den Goggo Gensch zum Jubiläum und

gleichzeitigen Ende des Arsenal – zumindest am alten Standort – drehte,

sorgt das mitunter für radikale Orts- und Themenwechsel. „Kinoleben –

Uber das Arsenal in Tübingen und weitere Programmkinos“ versucht, wie

der Titel schon andeutet, Pauls Leben, die Geschichte des Arsenal und

die der Programmkinos unter einen filmischen Hut zu bringen. Der

Szenenwechsel ist ebenso sprunghaft wie sein Protagonist. War man eben

noch in Hof beim Filmfestival, auf dem Fußballplatz und im Kino mit

„Schleimkeim“, ist man im nächsten Moment bei John Waters in Los Angeles

und anschließend in Leipzig, wo Paul gemeinsam mit Petra Klemann nach

der Wende das Programmkino im Grassimuseum aufbaute. Hin und wieder

hätte man gern mehr über die Kinoarbeit der Überzeugungstäter an vielen

Orten in der Republik erfahren. Die kommunalen Kinos oder die

Kulturbastionen in der Provinz klammert die Doku aus. Aber auch so ist

die Reise durch die deutsche Kinogeschichte und ein bemerkenswertes

„Kinoleben“ sehenswert und der Film ein brennendes Bekenntnis zum Kino.