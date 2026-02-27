« Once Upon a Time in Gaza | Home | Dust Bunny »

D 2025 R: Alina Cyranek, 87 Min.

„Es war alles total toll. Es war ein wirklich schönes Kennenlernen und

jeder von meinen Freunden und der Familie hat gesagt: Er ist es! Es war

wirklich ein Traum. Wir waren unglaublich ineinander verliebt. Er war

wirklich absolut überzeugend. Jetzt habe ich die Frau fürs Leben

gefunden, hat er immer gesagt. Ich habe ihn auch über alles geliebt. Ich

habe mein komplettes Leben für ihn aufgegeben. Und von da an ging es

los. Ich habe ihm hundertprozentig, ach, tausendprozentig alles

geglaubt. Und dann habe ich ihn nicht wiedererkannt. Von da an hatte der

mich komplett im Griff.“ Zunächst war es diese krankhafte Eifersucht,

bald kontrolliert er ihre E-Mails, schließlich mündet es in Gewalt. „Es

fing an mit einem Schubser, dann ein Treten und es wurde immer schlimmer.“

Die Schilderungen gleichen sich immer wieder. Jede dritte Frau wird

mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Partnerschaftsgewalt. Jeden

Tag wird eine Frau aufgrund ihres Geschlechts geto?tet. Die Statistiken

sind alarmierend und offenbaren ein strukturelles Problem, sagt Alina

Cyranek. »Das sind keine Einzelfälle. Die Zahlen haben mich total

schockiert, dabei wusste ich sehr wenig darüber. Ich wollte vor allem

wissen, welche Strukturen begünstigen das, also warum lassen wir das als

Gesellschaft zu? Warum kann das überhaupt passieren?« Sie nahm Kontakt

zu jenen Menschen auf, an die sich betroffene Frauen wenden:

Polizistinnen und Polizisten, Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen und

Sozialarbeiter, Psychologinnen und Rechtsanwältinnen. „Und natürlich

habe ich mit betroffenen Frauen gesprochen.“

Ihr Film „Fassaden“ gibt die Geschichten ungefiltert wider. Die

Originalzitate aus Gesprächen mit vier betroffenen Frauen werden

einfühlsam gesprochen von Sandra Hüller. Sie verkörpert die

Protagonistinnen. Ihre Erlebnisse gehen unter die Haut. Visuell

unterstützt werden die Zeugnisse von Sebastian Webers intensiver

Choreografie, in der Gesa Volland und Damian Gmür die Dynamiken der

toxischen Beziehungen verkörpern. Dazwischen Bilder von friedlichen

Fassaden deutscher Wohnsiedlungen und animierte Sequenzen von Aline Helmcke.

Unterbrochen werden die mitunter schwer erträglichen Schilderungen von

den Interviews mit Fachleuten, die Auskunft geben über ihre Erfahrungen,

Abläufe und Regeln. So entsteht ein guter Eindruck von dem System, das

greift, wenn Frauen Gewalt erfahren.

Mit ihrem Film war Cyranek bereits auf vielen Festivals wie dem

Exground, dem Neisse Filmfestival und dem Filmkunstfest

Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Menschen sei tatsächlich gar nicht klar,

wie tief verwurzelt Gewalt in unserer Gesellschaft ist, sagt Cyranek.

„Dabei kennen die meisten in ihrem Umkreis Betroffene. Nach einer

Vorführung kam ein älterer Herr, über 70, der sagte, dass ihm eigentlich

erst jetzt klar geworden ist, was seiner Mutter widerfahren ist und auch

was seiner Schwester widerfahren ist. Also, dass diese Muster sich dann

auch in Familien häufig durchziehen. Da war eine relativ junge Frau, die

gesagt hat, der Film hat sie veranlasst, selbst tatsächlich jetzt zum

ersten Mal darüber zu sprechen, was ihr widerfahren ist. Das ist sehr

bewegend und gut und wichtig. Also wenn man ein Menschenleben retten

kann durch diesen Film, finde ich, hat es sich gelohnt, ihn zu machen.“