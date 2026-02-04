« Little Trouble Girls | Home | No other choice »

D 2025 R: Alina Cyranek, 87 Min.

Zunächst war es diese krankhafte Eifersucht, bald kontrolliert er ihre

E-Mails, schließlich mündet es in Gewalt. »Es fing an mit einem

Schubser, dann ein Treten und es wurde immer schlimmer.« Die

Schilderungen gleichen sich immer wieder. Jede dritte Frau wird

mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Partnerschaftsgewalt. Jeden

Tag wird eine Frau aufgrund ihres Geschlechts geto?tet. Die Statistiken

sind alarmierend und offenbaren ein strukturelles Problem. Die

Leipzigerin Alina Cyranek nahm Kontakt zu jenen Menschen auf, an die

sich betroffene Frauen wenden: Polizistinnen und Polizisten, Ärztinnen,

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Psychologinnen und

Rechtsanwältinnen. Und sie sprach mit betroffenen Frauen. Ihr Film

„Fassaden“ gibt die Geschichten ungefiltert wider. Die Originalzitate

aus Gesprächen mit vier betroffenen Frauen werden einfühlsam gesprochen

von Sandra Hüller. Sie verkörpert die Protagonistinnen. Ihre Erlebnisse

gehen unter die Haut. Visuell unterstützt werden die Zeugnisse von

Sebastian Webers intensiver Choreografie, in der Gesa Volland und Damian

Gmür die Dynamiken der toxischen Beziehungen verkörpern. Dazwischen

Bilder von friedlichen Fassaden deutscher Wohnsiedlungen und animierte

Sequenzen von Aline Helmcke. Unterbrochen werden die mitunter schwer

erträglichen Schilderungen von den Interviews mit Fachleuten, die

Auskunft geben über ihre Erfahrungen, Abläufe und Regeln. So entsteht

ein guter Eindruck von dem System, das greift, wenn Frauen Gewalt erfahren.