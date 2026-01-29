« Die Stimme von Hind Rajab | Home |

SLO/I/CRO/SER 2025 R: Urska Djukic, D: Jara Sofija Ostan, Mina Svajger,Sasa Tabakovic, 89 Min.

Nahaufnahmen von Augen, Mündern, Ohren, Fingern, die an Haarsträhnen

spielen. Dazu der glockenhelle Gesang der Mädchen. Lucías Blick gleitet

durch den Raum. Die 16-jährige ist eine Träumerin. Minutenlang fixiert

sie den Olivenbaum im Hof des Konvents, während die anderen Mädchen

hinter ihr tuscheln. Sie ist mit ihren Mitschülerinnen auf einer

Chorfahrt, angeführt von ihrem autoritären Musiklehrer. In der

Abgeschiedenheit unter den Nonnen sollen sie die Kantaten einstudieren,

doch vor allem die Vorlaute Ana-Marija hat andere Dinge im Kopf und

stiftet Lucía dazu an, die schwitzenden, kräftigen Hilfsarbeiter

auszuspionieren. Fasziniert von Lucías Unschuld verführt sie ihre

Mitschülerin dazu, die strengen Regeln zu brechen und zu ihrem ersten

Kuss. Die chaotische Gefühlswelt heranwachsender Mädchen und ihr

sexuelles Erwachen fasst die slowenische Regisseurin Urska Djukic in

einen sinnlichen, rauschhaften Film. Die Kamera von Lev Predan Kowarski

fängt die Wahrnehmung Lucías in intensiven Bildern ein. Dazu der

betörende Gesang, der von den alten Mauern widerhallt – »Little Trouble

Girls«, der seine Premiere im Encounters-Wettbewerb der Berlinale

feierte und dort den Preis der internationalen Filmkritik gewann, ist

ein förmlich fühlbarer Film. Die Leistungen der jungen

Hauptdarstellerinnen, die hier zum ersten Mal vor der Kamera standen,

ist bemerkenswert. Auf die Monotonie und Langsamkeit dieser Sommertage

muss man sich allerdings einstellen.