F/TUN/USA/GB/SA/CYP 2025 R: Kaouther Ben Hania, D: Saja Kilani, MotazMalhees, Clara Khoury, 90 Min.

In der aktuellen Debatte um die Rolle Israels im Nahost-Konflikt

erscheinen einige preisgekrönte, zutiefst erschütternde Filme, die das

Leid der Palästinenser*innen durch ihre Augen und mit ihren Worten

nachfühlbar machen. Regisseurin Cherien Dabis erzählt in „Im Schatten

des Orangenbaums“ über ein halbes Jahrhundert hinweg bewegend vom

Schicksal der palästinensischen Bevölkerung und den Wurzeln der daraus

resultierenden Gewalt. In dem oscarprämierten Dokumentarfilm „No Other

Land“ zeichnet ein junger Netzaktivist die Vertreibung der Siedler im

Gaza-Streifen auf. Diese Filme zeigen das Leiden konsequent aus der

subjektiven Sicht der Betroffenen und klammern die politische Ebene

ebenso aus wie den Terror der Hamas.

Diesen Vorwurf kann und wird man auch der palästinensischen Regisseurin

Kaouther Ben Hania machen. „Die Stimme von Hind Rajab“ schildert den

Überlebenskampf eines sechsjährigen Mädchens, das in einem Fahrzeug

inmitten des Kriegsgebiets eingeschlossen ist, umgeben von den Leichen

ihrer Familie. Hinds Stimme, ihre Angst und zunehmende Verzweiflung sind

echt. Eingebettet wird das Originaldokument von einer Reinszenierung der

Rettungsaktion in der Einsatzzentrale der Hilfsorganisation

Palästinensischer Roter Halbmond. Am anderen Ende der Leitung muss Omar

(Motaz Malhees) miterleben, wie Hinds Cousine erschossen wird. Fortan

setzen er und die anderen Mitarbeiter*innen alles daran, das kleine

Mädchen zu retten. Doch dem Leiter der Einsatzstelle, Mahdi (Amer

Hlehel), sind die Hände gebunden. Ohne einen sicheren Korridor kann er

keinen Rettungswagen rausschicken, sonst würde er das Leben der

Sanitäter riskieren. Ohne die Empathie der politischen Strippenzieher

wird der Weg von gerade mal acht Minuten zu einer unüberwindbaren Distanz.

Die Stimme von Hind Rajab wurde bereits kurz nach den Ereignissen durch

die sozialen Netzwerke zum Sinnbild des Kriegs im Westjordanland.

Kaouther Ben Hania lässt wie bei ihrem oscarnominierten Drama „Olfas

Töchter“ die Grenzen zwischen Dokumentar- und Spielfilm verschwimmen und

erzielt damit äußerste Wirkung. Die Stimme des kleinen Mädchens

begleitet einen noch lange nach dem Abspann. Die Spannung und

Hilflosigkeit in der Einsatzzentrale ist greifbar. Das liegt nicht

zuletzt an einer geschickten Inszenierung und einem exzellenten

Ensemble, dass den Vorbildern nicht nur verblüffend ähnelt, sondern die

ausweglose Situation realistisch schildert.

Bereits kurz vor seiner Premiere beim Filmfestival in Venedig setzte

sich mit Alfonso Cuarón, Jonathan Glazer, Brad Pitt, Rooney Mara und

Joaquin Phoenix große Hollywood-Prominenz als ausführende Produzenten

für die Distribution des Films ein. Beim Festival gewann er schließlich

den Großen Preis der Jury – nicht etwa, weil er palästinensische

Propaganda betreibt, wie ihm vereinzelt vorgeworfen wurde, sondern weil

er sich durch das Leid, das er schildert, konsequent für ein Ende des

sinnlosen Blutvergießens einsetzt.