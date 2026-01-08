« Ein einfacher Unfall | Home |

(Yek tasadof-e sadeh) F/LUX/IRN 2025, R: Jafar Panahi, D: VahidMobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, 105 min

Gegen alle Widerstände dreht Jafar Panahi einfach weiter. Lange Zeit

hatte die iranische Regierung dem Regisseur (»Taxi Teheran«) ein

Arbeitsverbot auferlegt und ihn unter Hausarrest gestellt. Doch immer

wieder gelingt es ihm, einen Film fertigzustellen und aus dem Land zu

schmuggeln. In seinem Neuesten setzt er sich vermutlich auch mit der

eigenen Foltererfahrung auseinander. Zwar hatte Panahi seine

Gefängnisaufenthalte nie öffentlich thematisiert, aber die

Beschreibungen in »Ein einfacher Unfall« gehen tief unter die Haut. Der

zunächst harmlose, titelgebende Vorfall treibt Rashid in die Werkstatt

von Vahid. Als der Familienvater die Garage betritt, ist der Mechaniker

wie gelähmt. Das Quietschen des Holzbeins, die Stimme seines Peinigers –

Vahid erkennt ihn sofort als den Mann, der ihm einst im Gefängnis

fürchterliche Qualen zugefügt hatte. Er beschließt kurzerhand, ihn zu

entführen. Doch dann kommen ihm Zweifel: Ist Rashid wirklich der

Richtige? Um das zu klären, sucht er mit dem Bewusstlosen im Wagen seine

früheren Mitinsassen auf. Atmosphärisch dicht und konzentriert

inszenierte Panahi sein höchst spannendes Roadmovie. Die zentrale

Begegnung reißt tiefe Wunden auf und stellt die Protagonisten vor eine

komplexe moralische Entscheidung. Mit einem starken Ensemble schildert

»Ein einfacher Unfall« Traumata, die bis in die Gegenwart reichen. Dafür

wurde der Film in diesem Jahr mit der Goldenen Palme in Cannes

ausgezeichnet.