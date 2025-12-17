Yi Yi – A One and a Two

« Yi Yi (2000) | Home | Herz aus Eis »

TW 2000 R: Edward Yang, D: Nianzhen Wu, Issey Ogata, Elaine Jin, KellyLee, 166 min

Vor 25 Jahren schuf Edward Yang eine zeitlose Chronik einer Familie in

Taipeh. International als Meisterwerk gefeiert und mit dem Regiepreis in

Cannes geehrt, wurde „Yi Yi“ zum letzten Film vor Yangs Tod 2007. Heute

zählt er unter Kritiker*innen zu den besten Filmen des Jahrzehnts. Bei

uns wurde er bei seinem Erscheinen wenig beachtet. Nun gibt es die

Gelegenheit, ihn wiederzuentdecken. Aufrichtig und wahrhaftig erzählt

Eward Yang seinen fast dreistündigen Film, der mit einer Hochzeit

beginnt und mit einer Beerdigung endet. Dazwischen liegen die Höhen und

die Tiefen des Lebens einer mittelständischen Familie, Reflexionen über

den modernen Kapitalismus, Freundschaften, Liebe und vertane Chancen.

Schwere Themen, die von Yang behutsam und leicht verhandelt werden,

immer wieder aufgelockert durch die kindliche Perspektive des Jungen,

der zu den wohl hinreißendsten Kinderfiguren der Filmgeschichte zählt.

Wei-Han Yang setzt all das in wundervolle Bilder, die mit Perspektiven

spielen und sich ins Gedächtnis einbrennen. Ebenso wie Edward Yangs

Figuren auch nach einem Vierteljahrhundert weiterleben.