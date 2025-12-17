« Yi Yi – A One and a Two | Home |
Herz aus Eis
August Diehl, 118 Min.
Während uns Gaspar Noé relativ regelmäßig mit schockierenden
(»Irreversibel«) und berührenden (»Vortex«) Meisterwerken beglückt,
waren die einzigartigen Filme seiner Frau Lucile Hadzihalilovic
(»Innocence«) bislang bei uns kaum im Kino zu sehen. »Herz aus Eis«
feierte nun seine Premiere im Wettbewerb der Berlinale und kommt im
Nachgang auch in unsere Lichtspielhäuser. Eng angelehnt an Hans
Christian Andersens Märchen »Die Schneekönigin« erzählt der Film von der
jungen Jeanne (Clara Pacini), die aus einem Kinderheim in den 1970er
Jahren in die Stadt flieht. Sie findet Zuflucht in einem alten Theater
und beobachtet heimlich hinter den Kulissen die Dreharbeiten einer
Adaption der »Schneekönigin«. Fasziniert von der Aura der
Hauptdarstellerin Christina (Marion Cotillard) gerät sie in ein Spiel
aus Macht und Eifersucht. Stark gespielt von den beiden Hauptaktricen
und berauschend inszeniert in traumgleichen Bildern, bleibt die Handlung
stets auf Distanz zum Zuschauer, so dass der Film einen nie ganz
einnimmt. Bilder und Atmosphäre wirken aber noch lange nach.
