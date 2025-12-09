« Ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos | Home | Yi Yi (2000) »

D 2025 R: Wolfgang Becker, D: Charly Hübner, Christiane Paul, LeonieBenesch, 113 Min.

2003 gelang dem (westdeutschen) Regisseur Wolfgang Becker mit »Good Bye,

Lenin!« ein Komödienhit, auf den sich Ost und West einigen konnte. Es

dauerte 12 Jahre, bis er mit der Daniel Kehlmann-Adaption »Ich und

Kaminski« seinen nächsten Film inszenierte. Bevor er im vergangenen Jahr

überraschend verstarb, hatte er in Leipzig die Dreharbeiten zum

Schelmenstück »Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße« beendet, mit dem er

zur Deutsch-Deutschen Geschichte zurückkehrt: Im Mittelpunkt der

Adaption von Maxim Leos Roman steht Videothekar Micha, der im Leben

stehen geblieben ist. Er pennt im Laden, legt seinen Bademantel nur

selten ab und die Rechnungen und Mahnungen stapeln sich. Als der

Journalist Leon Ullrich auftaucht und Fragen über seine Vergangenheit

stellt, gibt Micha erst nach, als Geld winkt. Ein folgenschweres Nicken

auf die Frage, ob der ehemalige Eisenbahner Menschen zur Flucht

verholfen hat, bringt dem Schluffi ungewollte Aufmerksamkeit, denn

Ullrich bauscht die Geschichte groß auf und macht aus ihm einen Helden.

Kurz vor seinem Lebensende drehte Becker noch einmal auf, verteilt

satirische Seitenhiebe auf die Medien, auf West- ebenso wie auf

Ostdeutsche und lässt dafür ein glänzend aufgelegtes Ensemble auflaufen.

Auch wenn es einige Zugeständnisse ans Mainstreampublikum gibt, wie etwa

die bemühte Liebesgeschichte zwischen Hauptdarsteller Charly Hübner und

Christiane Pauls Paula Kurz, unterhält der Held ganz hintersinnig und

hervorragend.