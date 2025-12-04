« Zone 3 | Home | Ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos »

F/D/NOR 2025 R: Joachim Trier, D: Renate Reinsve, Sellan Skarsgård, ElleFanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, 133 Min.

Nach Jahren der Funkstille steht Gustav plötzlich wieder vor der Tür.

Der gealterte Familienvater und ehemals gefeierte Regisseur sucht den

Kontakt zu seinen Töchtern und seinem Enkelsohn und plant, sie in sein

kommendes Filmprojekt einzubeziehen. Nachdem er seine Frau und die

Kinder verlassen hatte, haben die Töchter unterschiedliche Wege

gefunden, mit dem Verlust umzugehen. Nora ist eine gefeierte

Theaterschauspielerin mit Bindungsproblemen. Agnes hat sich mit ihrem

Mann und dem gemeinsamen Kind eine Basis aufgebaut. Ihr Leben gerät

durch die Rückkehr des Vaters aus der Bahn. Schauplatz für diese

hochkomplexen Familiendynamiken ist das Haus der Familie, das eine

weitere Hauptrolle spielt. Hier werden die Konflikte der Vergangenheit

und Gegenwart ausgetragen, großartig dargeboten von einem exzellenten

Ensemble. Stellan Skarsgard gibt den egozentrischen Künstler zwischen

Druck und Vatergefühlen. Inga Ibsdotter Lilleaas und Renate Reinsve

spielen einnehmend an unterschiedlichen Enden der Gefühlsklaviatur. Nach

ihrer preisgekrönten Tragikomödie »Der schlimmste Mensch der Welt« legen

Joachim Trier und sein kreativer Partner, der Drehbuchator Eskil Vogt,

mit »Sentimental Value« erneut ein vielschichtiges menschliches Drama

vor, das an die großen Werke Ingmar Bergmans erinnert, aber seine ganz

eigene emotionale Kraft entfaltet. In Cannes erhielten sie dafür den

Großen Preis der Jury.