Zone 3
Louis Garrel, 106 Min.
Paris in einer nahen Zukunft: Nachdem sich der Klassenkampf immer weiter
zugespitzt hatte, wurde die Stadt in drei streng abgeriegelte Zonen
unterteilt. In Zone 1 leben die Regierung und die französische Elite.
Die Privilegierten führen in Zone 2 ein gutes Leben. Wer allerdings in
Zone 3 aufwächst, hat kaum Zukunftsperspektiven, es sei denn man tritt
in einer Spielshow an und gewinnt ein Ticket für Zone 2. Zem Sparak
(Gilles Lellouche) kämpft auf den Straßen der untersten Zone gegen
Gewalt und Drogenhandel. Als ein hoher Politiker ermordet wird und die
Widerstandsgruppe „Wallbreaker“ um John Mafram (Louis Garrel) dafür
verantwortlich gemacht wird, wird Zem der Zone-2-Ermittlerin Salia
Malberg (Adèle Exarchopoulos) zugeteilt. Mit ihr soll er die
Hintermänner des Anschlags ausfindig machen und so Mafram dingfest
machen. Zur Seite steht ihnen dabei ALMA, eine künstliche Intelligenz,
die in Sekundenschnelle den Tathergang anhand der Indizien
rekonstruiert. Zem und Salia müssen jedoch bald feststellen, dass ALMA
nicht unfehlbar ist.
Seit „Blade Runner“ vor mehr als vierzig Jahren in die Kinos kam, ist
das Thema künstliche Intelligenz im dystopischen Sci-Fi-Gewand
eigentlich auserzählt. Regisseur Cédric Jimenez („November“) hat dem
nicht wirklich viel hinzuzufügen. Die Fronten sind klar verteilt: Auf
der einen Seite agieren die dunklen Strippenzieher in Regierungskreisen,
auf der anderen die revolutionären Kräfte, die die Grundwerte der
französischen Revolution hochhalten. Mittendrin unsere
Protagonist*innen, die durch das Chaos zwischen Schwarz und Weiß
navigieren. Gilles Lelouche und Adèle Exarchopoulos geben dabei aber ein
interessantes, ungleiches Team ab und schnelle, harte Cop-Thriller kann
das französische Kino einfach, so dass Jimenez mit „Zone 3“ unterm
Strich ein spannender, atmosphärisch dichter Genrebeitrag gelungen ist.
