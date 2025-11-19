« Eddington | Home | Im Schatten des Orangenbaums »

USA/Großbritannien/Finnland 2025 R: Ari Aster, D: Joaquin Phoenix, PedroPascal, Emma Stone, 148 Min.

Mit den okkulten Meisterwerken »Hereditary« und »Midsommar« hat sich Ari

Aster einen Namen als herausragender Horrorregisseur gemacht. Der Erfolg

ebnete ihm den Weg, nun seine ganz eigene Art von Filmen zu realisieren.

Schon in seinem letzten Werk »Beau is afraid« schickte er Joaquin

Phoenix auf eine außergewöhnliche Psycho-Achterbahn. Auch in »Eddington«

dringt er tief in die verstörende Gedankenwelt seiner Figuren ein und

liefert damit einen ätzenden Kommentar zur amerikanischen Gegenwart. Die

Handlung spielt an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, dem Mai 2020, als

die Corona-Pandemie die Welt heimsuchte und alles, was sicher geglaubt

war, in Frage stellte. Alternative Fakten und Verschwörungstheorien

haben seitdem Hochkonjunktur und auch Luise (Emma Stone), die Frau des

Sheriffs der Kleinstadt Eddington, verliert sich zunehmend im

Kaninchenbau und verfällt dem charismatischen Scharlatan Vernon

Jefferson Peak (Austin Butler). Ihr Mann Joe (Joaquin Phoenix) setzt

sich derweil über die staatlich verordneten Sicherheitsmaßnahmen hinweg

und legt sich mit dem örtlichen Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal)

an. Ein ungleiches Duell, dass er nicht gewinnen kann. Die Mittel, zu

denen Joe greift, um seinen Willen durchzusetzen, werden immer

drastischer, ebenso wie die Handlung im letzten Akt dieses absurden,

zweieinhalbstündigen Ritts zunehmend eskaliert. Bis hin zu einem

verstörenden Finale, das dann doch wieder den Kreis zum Horror schließt,

auch wenn es hier der ganz reale ist. Auch wenn »Eddington« ein wenig

überlang geraten ist und die Fülle an verhandelten Themen den Film vor

allem in der ersten Hälfte überladen, bleibt im Kern eine weitere

fulminante Darstellung von Joaquin Phoenix auf einem irren Trip in die

menschlichen Abgründe.