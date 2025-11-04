Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum

« Dann passiert das Leben | Home |

(Hvis ingen går i fella) NOR 2024 R: Henrik Martin Dahlsbakken, D:Vegard Strand Eide, Flo Fagerli, Pål Sverre Hagen, 80 Min.

Der Weihnachtsbaum ist geschmückt, die Lichter brennen und die kleine

Mäusin Lea und ihre Familie freuen sich aufs Weihnachtsfest. Schon seit

vielen Jahren steht das Haus, das sie bewohnen, leer. Doch in diesem

Jahr wollen Mikkel und seine Familie dort Weihnachten feiern. Mäuse und

Menschen unter einem Dach – das geht nicht. Da sind sich Leas Eltern

einig und auch Mikkels Mama und Papa machen sich daran, die „Schädlinge“

aus dem Haus zu vertreiben. Dabei geht einiges zu Bruch und in all dem

Chaos merken die Erwachsenen nicht, dass sich Mikkel und Lea eigentlich

ganz gut verstehen.

Einen großen Weihnachtsfilm hat der norwegische Regisseur Henrik Martin

Dahlsbakken („Munch“) hier inszeniert. Die Computermäuse sind toll

getrickst und spielen nahtlos mit ihren menschlichen

Schauspielkolleg*innen. Mit viel Witz und Einfallsreichtum versuchen die

Mäuse die Eindringlinge ohne Fell zu vertreiben. Sind es am Anfang noch

gespenstische Schattenspiele und das Rascheln in der Wand und unter den

Dielen, geht es bald handfester mit Hilfe von Sekundenkleber und

Stromschlägen zur Sache und wenn dann der irre Kammerjäger auftaucht,

wird es endgültig herrlich verrückt. Mit viel Situationskomik und

zahlreichen Verweisen auf Klassiker wie „Kevin allein zu Haus“

begeistert „Mission: Mäusejagd“ Klein und Groß. Bei allem „Chaos unterm

Weihnachtsbaum“ hat der Film aber auch eine schöne Botschaft zu bieten:

Während die Eltern sich bekämpfen, sind es die Kinder, die hier

eigentlich die Vernünftigen sind. Aber da ihnen niemand zuhört, dauert

es eine höchst vergnügliche Stunde, bis auch die Großen verstehen, was

die Kleinen längst begriffen haben: Dass ein friedliches Zusammenleben

Vorteile für alle hat.