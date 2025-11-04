« Dann passiert das Leben | Home |
Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum
Vegard Strand Eide, Flo Fagerli, Pål Sverre Hagen, 80 Min.
Der Weihnachtsbaum ist geschmückt, die Lichter brennen und die kleine
Mäusin Lea und ihre Familie freuen sich aufs Weihnachtsfest. Schon seit
vielen Jahren steht das Haus, das sie bewohnen, leer. Doch in diesem
Jahr wollen Mikkel und seine Familie dort Weihnachten feiern. Mäuse und
Menschen unter einem Dach – das geht nicht. Da sind sich Leas Eltern
einig und auch Mikkels Mama und Papa machen sich daran, die „Schädlinge“
aus dem Haus zu vertreiben. Dabei geht einiges zu Bruch und in all dem
Chaos merken die Erwachsenen nicht, dass sich Mikkel und Lea eigentlich
ganz gut verstehen.
Einen großen Weihnachtsfilm hat der norwegische Regisseur Henrik Martin
Dahlsbakken („Munch“) hier inszeniert. Die Computermäuse sind toll
getrickst und spielen nahtlos mit ihren menschlichen
Schauspielkolleg*innen. Mit viel Witz und Einfallsreichtum versuchen die
Mäuse die Eindringlinge ohne Fell zu vertreiben. Sind es am Anfang noch
gespenstische Schattenspiele und das Rascheln in der Wand und unter den
Dielen, geht es bald handfester mit Hilfe von Sekundenkleber und
Stromschlägen zur Sache und wenn dann der irre Kammerjäger auftaucht,
wird es endgültig herrlich verrückt. Mit viel Situationskomik und
zahlreichen Verweisen auf Klassiker wie „Kevin allein zu Haus“
begeistert „Mission: Mäusejagd“ Klein und Groß. Bei allem „Chaos unterm
Weihnachtsbaum“ hat der Film aber auch eine schöne Botschaft zu bieten:
Während die Eltern sich bekämpfen, sind es die Kinder, die hier
eigentlich die Vernünftigen sind. Aber da ihnen niemand zuhört, dauert
es eine höchst vergnügliche Stunde, bis auch die Großen verstehen, was
die Kleinen längst begriffen haben: Dass ein friedliches Zusammenleben
Vorteile für alle hat.
Lars Tuncay, 04.11.2025
Kritiken LT
