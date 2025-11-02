« Bugonia | Home | Dann passiert das Leben »

(Le Roi Soleil) F 2025 R: Vincent Maël Cardona, D: Pio Marmaï, LucieZhang, Sofiane Zermani 115 Min.

Die beiden Polizisten Livio (Pio Marmaï) und Reda (Sofiane Zermani) sind

Stammkunden in der kleinen Kneipe von Nico (Xianzeng Pan). Na Feierabend

kehren sie dort ein und nachdem ein Einsatz aus dem Ruder lief, haben

sie das Bier heute bitter nötig, das ihnen Esme (Lucie Zhang) zapft.

Eher zufällig hier gelandet sind der stinkreiche Erwan (Joseph

Olivennes), der nervöse Comar (Nemo Schiffmann) und Krankenwagenfahrer

Abel (Panayotis Pascot). Die Figurenaufstellung von Vincent Maël

Cardonas Thriller wird durcheinander gewirbelt, als der alte Monsieur

Kantz (Claude Aufaure) vorbeischaut und wie jeden Tag die Lottozahlen

überprüft – denn diesmal hat er tatsächlich gewonnen: Fast 300 Millionen

Euro! Es kommt, wie es kommen muss: Comar schnappt sich die Waffe von

Livio und fordert das Ticket ein. Beim Handgemenge trifft eine Kugel den

unglücklichen Gewinner und die Gruppe steht plötzlich vor der Wahl: Die

Polizei rufen oder das Geld untereinander aufteilen?

Die Ausgangsposition kennt man aus Filmen wie „Lang lebe Ned Devine!“,

das kriminalistische Kammerspiel erinnert an „Reservoir Dogs“ und die

offensichtliche Lektion, dass sich Verbrechen nicht auszahlt, zählt auch

zur ältesten Weisheit der Filmerzählung. Dass „No One Will Know“

trotzdem unterhält, liegt neben dem guten Schauspielerensemble an der

stimmungsvollen, spannenden Inszenierung, die die Perspektiven immer

wieder mit leichter Hand wechselt. Da werden Situationen aus

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und Gedanken visuell clever

ausgespielt. Vincent Maël Cardona, der mit der ungewöhnlichen

Liebesgeschichte „Die Magnetischen“, in der „Director’s Fortnight“

debütierte, kehrte mit diesem feinen kleinen Thriller in diesem Jahr

nach Cannes zurück, wo „Le Roi Soleil“ (dt. „Der Sonnenkönig“), so der

Originaltitel, im Rahmen der Midnight Movies zu sehen war.