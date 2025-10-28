« Zweigstelle | Home | Sorda »
Stiller
99 Min.
Argwöhnisch mustert der Bahnbeamte den Reisenden (Albrecht Schuch) nach
einem Blick in dessen Reisepass. „Ich bin nicht Stiller!“, skandiert der
und wird es in den folgenden anderthalb Stunden wiederholt tun, denn der
Mann, der sich als James Larkin White ausgibt, sieht dem vor sieben
Jahren verschwundenen, mutmaßlichen Mörder Anatol Stiller allzu ähnlich.
White kommt in Untersuchungshaft und Stillers Ehefrau Julika (Paula
Beer) wird herbeizitiert. Sie soll zweifelsfrei bezeugen, dass es sich
bei dem vermeintlichen Amerikaner um ihren Mann handelt. Je mehr Zeit
sie mit ihm verbringt, desto unsicherer ist sie sich. Der Andere ist
charmant und einfühlsam, ganz im Gegensatz zu den Erinnerungen an den
aufbrausenden Anatol, der stets mit der Welt haderte und sie ohne ein
Wort zurückließ.
Mit „Stiller“ feierte Max Frisch 1954 seinen Durchbruch. In
ausschweifenden Sätzen beschreibt der Schweizer Autor das Innenleben
seines Protagonisten, dessen Identität dem Leser relativ schnell klar
wird. Stefan Haupt („Zwingli“) lässt den Zuschauer länger im Dunkeln und
dafür die im Buch ausführlich beschriebene Zeit nach der Haft gänzlich
aus. Die Darstellung des Rätsels für das Kinopublikum stellt vor allem
den Hauptdarsteller vor eine Herausforderung, die Albrecht Schuch
glänzend meistert. Wohl kein anderer chargiert wie er so wandlungsfähig
zwischen der gegenwärtigen Handlung als White und den Rückblenden als
Stiller, so dass beim Zuschauer lange der Zweifel bleibt. Auch Paula
Beer überzeugt in der Doppelrolle der verliebten Julika und ihrem
gebrochenen Gegenstück. Ausstattung und Bildgestaltung versprechen
großes Kino, auch wenn sich die Handlung selbst auf kleinem Raum
konzentriert. Leider ist die Inszenierung mitunter zu vordergründig und
inkonsequent. So sind etwa die warmen Erinnerungen in kräftigen Farben,
die tristen in Schwarz-Weiß erzählt. Trotzdem fesselt „Stiller“ und der
Reiz, sich selbst neu zu erfinden bis zum Schluss.
Ein FILMtabs.de Artikel
Du liest zur Zeit “Stiller,” einen Artikel auf filmtabs
- Publiziert von:
- Lars Tuncay, 28.10.2025 / 3:01
- Rubrik:
- Kritiken LT
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.Die Kommentarfunktion für diesen Beitrag ist zur Zeit deaktiviert.