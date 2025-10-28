« Stiller | Home | Bugonia »

E 2025 R: Eva Libertad, D: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, ElenaIrureta, 99 Min.

Ángela ist gehörlos. Für sie ist das kein Problem, für die Hörenden in

ihrem Alltag schon. Immer wieder muss sie sich behaupten und um

Beachtung kämpfen. Mit ihrer Arbeit als Töpferin und ihrem liebevollen

Partner Héctor hat sie sich ein Fundament geschaffen. Das gerät

allerdings ins Wanken, als das Paar schwanger wird. Zwar haben sie sich

bewusst für ein Kind entschieden, doch je näher die Geburt rückt, desto

mehr wächst die Sorge, ihre Tochter könnte ebenfalls gehörlos auf die

Welt kommen. Und was, wenn sie gesund ist – kann Ángela eine Bindung zu

ihrer Tochter aufbauen, wenn sie nicht verbal mit ihr kommunizieren

kann? »Sorda« (spanisch für »taub«) fordert heraus, die Welt durch die

Wahrnehmung einer Gehörlosen zu erleben. Die Autorin und Regisseurin Eva

Libertad sensibilisiert für die Hürden im Alltag und der Beziehung. Mit

Hauptdarstellerin Miriam Garlo hatte sie das Thema bereits vor vier

Jahren als Kurzfilm erzählt. Ángela ist eine ambivalente Figur, deren

Entscheidungen nicht immer rational vernünftig, aber stets

nachvollziehbar sind. Zu verdanken ist das neben der genauen

Charakterzeichnung auch Garlos feinsinniger Verkörperung. Bis zum

berührenden Schluss und darüber hinaus bietet »Sorda« viel Stoff für

angeregte Auseinandersetzungen. Bei der diesjährigen Berlinale wurde er

dafür mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.