Bugonia
Aidan Delbis, 119 Min.
Seitdem seine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert wurde, lebt der
Paketpacker Teddy mit seinem geistig eingeschränkten Cousin Dan allein
im Haus. Begeistert von allerlei Verschwörungstheorien zieht Teddy den
gutmütigen Dan immer tiefer in seinen Wahn. Teddy ist davon überzeugt,
dass Außerirdische vom Planeten Andromeda auf der Erde gelandet sind und
unerkannt Experimente an den Menschen vollziehen. Eine von ihnen, da ist
sich Teddy sicher, ist Michelle, CEO eines großen Pharmakonzerns. Teddy
und Dan entführen sie kurzerhand und ketten sie im Keller ihres Hauses
ans Bett. Hier soll sie gestehen, dass sie ein Alien ist und Kontakt mit
ihrem Mutterschiff aufnehmen. Der südkoreanische Regisseur Joon-Hwan
Jang schuf 2003 mit »Save The Green Planet!« eine irrwitzige,
tiefschwarze Satire. 22 Jahre später ist der Irrsinn längst von der
Realität überholt worden. Der äußerst produktive Lieblings-Weirdo des
europäischen Kinos, Yorgos Lanthimos (»Poor Things«), inszenierte nun
eine verschärfte Version des Kultklassikers, die eher Anleihen beim
Horror findet, vor dem Hintergrund des Post-Corona-Amerika aber durchaus
realistische Züge aufweist. Die Story bleibt an jeder Ecke überraschend
und abgdreht und ist mit Emma Stone, Jesse Plemons und Aidan Delbis
exzellent besetzt. Lanthimos’ Weggefährte, Kameramann Robbie Ryan, setzt
sie in gewohnt berauschende Bilder
