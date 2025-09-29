« Momo | Home | Karla »

USA/J/CDN 2025 R: Benny Safdie, D: Dwayne Johnson, Emily Blunt, RyanBader, 122 Min.

Die Karriere von Dwayne Johnson ist schon ziemlich bemerkenswert. Als

»The Rock« stand der Wrestler jahrelang im Ring der WWE. Als

Schauspieler ist er seit zwei Jahrzehnten Garant für große

Boxofficeerfolge. Mit Hits wie der »Fast & Furious«-Reihe, »Scorpion

King« oder »Jumanji« allerdings ausschließlich im Popcornkino. Unter der

Regie von Benny Safdie (»Der schwarze Diamant«), der hier erstmals ohne

seinen Bruder Josh antritt, soll der Wechsel ins Charakterfach gelingen

und dafür knüpft Johnson, der den Film auch produzierte, dort an, wo er

sich heimisch fühlt. Mark Kerr war einer der Pioniere des UFC. Die

Ultimate Fighting Championship vereint Mixed-Martial-Arts, also

unterschiedliche Kampfstile, in einem Ring. In den frühen Neunzigern ist

Mark ein aufstrebender Wrestler, der sich in Japan gegen Boxer und

Karatekämpfer aus aller Welt behauptet. Der sanftmütige Hüne gilt als

der ungeschlagene Champion im Ring, doch er droht zunehmend den Kampf

gegen seine Sucht nach Opiaten zu verlieren. Hinzu kommt die

komplizierte Beziehung zu Dawn, die ihn irgendwann mit einer Überdosis

am Boden ihrer Wohnung findet. Mark macht einen Entzug und versucht sich

zurück in den Ring zu kämpfen. Johnson verkörpert das überzeugend und

mit beeindruckender physischer Präsenz. Die Geschichte liegt ihm

persönlich am Herzen, das ist deutlich. Allerdings ist »The Smashing

Machine« abseits der mitreißenden Kampfsequenzen äußerst konventionell

erzählt.