D 2025 R: Christina Tournatz?s, D: Rainer Bock, Elise Krieps, ImogenKogge, 104 Min.

Die zwölfjährige Karla taucht mitten in der Nacht in einer Polizeiwache

auf und verlangt, einen Richter zu sprechen. Sie möchte Anzeige

erstatten – Gegen ihren eigenen Vater. Der Vorwurf: Er soll sich ihr

»unsittlich genähert« haben. Heute würde die selbstbewusste Aussage des

Mädchens einen Apparat aus Fürsorge und Schutz in Gang setzen. Im Westen

Deutschlands im Jahr 1962 sind die Beamten kurz davor, das Kind wieder

zurück zu seinen Eltern zu schicken. Obwohl sein berufliches Ansehen auf

dem Spiel steht, übernimmt Richter Lamy schließlich den Fall und hört

Karla zu. Was er erfährt, erschüttert nicht nur ihn. Mit Feingefühl

inszenieren Regisseurin Christina Tournatz?s und Autorin Yvonne Görlach

in ihrem gemeinsamen Film das Unaussprechliche. Obwohl es sich bei

»Karla« um ihr Spielfilmdebüt handelt, erzählen sie die auf wahren

Begebenheiten basierende Geschichte eines couragierten Mädchens und

eines engagierten Richters versiert und verzichten auf emotional dick

aufgetragene Momente. Der intime, einfühlsame Film ist ein

konzentriertes Zwei-Personen-Stück, das von dem starken Spiel von

Charakterdarsteller Rainer Bock und der jungen Elise Krieps lebt.

Besonders die junge Hauptdarstellerin, Tochter von Aktrice Vicky Kriebs,

die hier tatsächlich in ihrer ersten Hauptrolle vor der Kamera steht,

beeindruckt mit ihrer eindringlichen Stärke. Ein Film, der lange nachwirkt.