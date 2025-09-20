« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | Home | Maria Reiche »

(El Jockey) ARG/E/USA/MEX/DK/GB 2025 R: Luis Ortega, D: Valentina Ávila,Roberto Carnaghi, Osmar Núñez, 96 Min.

Obwohl Remo (Nahuel Pérez Biscayart) die Zügel in der Hand hat, ist er

nicht Herr seines eigenen Lebens. Für Mafiaboss Sirena (Daniel Giménez

Cacho) ist der Jockey eine Investition. Er soll das Edelpferd zügig ins

Ziel bringen und zwischen den Rennen bestenfalls keinen Ärger machen.

Doch Remo wird zunehmend unzuverlässiger und verliert sich im Ketamin-

und Alkoholrausch. Das belastet auch seine Beziehung zu Abril (Úrsula

Corberó), die ebenfalls im Rennstall von Sirena startet. Bei einem

Unfall landet Remo auf dem Kopf und im Krankenhaus, das er aber schon

bald ebenso wie sein bisheriges Leben hinter sich lässt.

Obwohl sich das nicht unbedingt liest wie der Stoff für eine Komödie,

ist Luis Ortegas zunächst genau das: rabenschwarz und unberechenbar. Die

Ideen, die „The Jockey“ auf den Zuschauer loslässt, sind irrwitzig. In

der zweiten Hälfte lässt der Strom der Situationskomik dann nach und

gibt einer tieferen Identitätssuche Raum. Auch wenn das nicht gänzlich

aufgeht, ist „Kill the Jockey“ ein mutiger, selbstbewusster, visuell

aufregender und höchst unterhaltsamer Trip.