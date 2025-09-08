Gaucho Gaucho

« Dangerous Animals | Home | Kung Fu in Rome »
In den kargen Landschaften der Region Salta im Nordwesten Argentiniens
leben die Menschen seit Generationen in Einklang mit der Natur. Die
Gaucho betrachten ihre Rinder und Pferde als Teil der Familie. Die
17-jährige Guada ist fest entschlossen, Gaucha zu werden, auch wenn das
schmerzhafte Zureiten der Pferde beim Rodeo eigentlich den Männern
vorbehalten ist. Solano bringt seinem 5-jährigen Sohn das traditionelle
Handwerk und die Lebensweise der Gaucho bei und der graubärtige Lelo
reflektiert über sein langes Leben. Die Kamera ist dabei fast unsichtbar
und fängt das Leben der Menschen in großen Einstellungen unverfälscht
ein. In atemberaubenden Landschaftspanoramen und spektakulären
Zeitlupenaufnahmen in kraftvollem Schwarz-Weiß drehten der Fotograf und
Maler Michael Dweck und der Kameramann Gregory Kershaw einen
faszinierenden, kunstvollen Dokumentarfilm, der Preise bei den
Filmfestivals in Locarno und Sundance gewann.
