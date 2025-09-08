« Viet und Nam | Home | Gaucho Gaucho »
Dangerous Animals
98 Min.
Die junge, hübsche Zephyr (Hassie Harrison) ist ein Freigeist. Ihre
Unabhängigkeit ist ihr wichtig, deshalb pennt sie in einem Kleinbus und
geht früh morgens alleine raus zum Surfen. Dabei macht sie die
unfreiwillige Begegnung mit Bruce Tucker (Jai Courtney), einem Skipper,
der haihungrige Touristen hungrigen Haien vorsetzt und sie dazu unter
Deck einkerkert. Dort liegt bereits Heather (Ella Newton), die bald zum
nächsten Objekt für Tuckers sadistische Spiele wird.
Der Plot ist ebenso dünn wie die Figurenzeichnung und es sieht zunächst
so aus als wäre „Dangerous Animals“ austauschbarer Hai-Horror, wie er
den Heimkinomarkt überschwemmt. Aber mit den titelgebenden gefährlichen
Tieren sind nicht die Raubfische gemeint und Bruce Tucker gibt wirklich
einen formidablen Bösewicht ab. In Zephy findet er eine ebenbürtige
Rivalin und der blutige Kampf ums Überleben ist hochspannend inszeniert.
Ein FILMtabs.de Artikel
Du liest zur Zeit “Dangerous Animals,” einen Artikel auf filmtabs
- Publiziert von:
- Lars Tuncay, 08.09.2025 / 6:17
- Rubrik:
- Kritiken LT
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.Die Kommentarfunktion für diesen Beitrag ist zur Zeit deaktiviert.