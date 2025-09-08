« Viet und Nam | Home | Gaucho Gaucho »

AUS 2025 R: Sean Byrne, D: Hassie Harrison, Jai Courtney, Josh Heuston,98 Min.

Die junge, hübsche Zephyr (Hassie Harrison) ist ein Freigeist. Ihre

Unabhängigkeit ist ihr wichtig, deshalb pennt sie in einem Kleinbus und

geht früh morgens alleine raus zum Surfen. Dabei macht sie die

unfreiwillige Begegnung mit Bruce Tucker (Jai Courtney), einem Skipper,

der haihungrige Touristen hungrigen Haien vorsetzt und sie dazu unter

Deck einkerkert. Dort liegt bereits Heather (Ella Newton), die bald zum

nächsten Objekt für Tuckers sadistische Spiele wird.

Der Plot ist ebenso dünn wie die Figurenzeichnung und es sieht zunächst

so aus als wäre „Dangerous Animals“ austauschbarer Hai-Horror, wie er

den Heimkinomarkt überschwemmt. Aber mit den titelgebenden gefährlichen

Tieren sind nicht die Raubfische gemeint und Bruce Tucker gibt wirklich

einen formidablen Bösewicht ab. In Zephy findet er eine ebenbürtige

Rivalin und der blutige Kampf ums Überleben ist hochspannend inszeniert.