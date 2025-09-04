« Tafiti – Ab durch die Wüste | Home |

(Trong lòng dat) VN/PH/CH 2024 R: Minh Quy Truong, D: Thanh Hai Pham,Duy Bao Dinh Dao, Thi Nga Nguyen, 129 Min

Einen Kilometer unter der Erde, in einem im fahlen Licht glitzernden

Meer aus Kohle kommen sich die Minenarbeiter Viêt und Nam näher. Doch

das Glück der einfachen Arbeiter ist nur von kurzer Dauer, denn Nam wird

das Land verlassen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Bevor sie

sich trennen, reisen sie mit Nams Mutter in den Süden, wo sein Vater

unter der Erde liegen soll. Wie viele Soldaten kehrte er aus dem

Vietnamkrieg nicht zurück nach Hause. Das ungeklärte Schicksal der

Angehörigen prägt das Trauma eines ganzen Landes. Mit Hilfe von

Seherinnen, die Verbindung ins Totenreich aufnehmen, versuchen die

Hinterbliebenen so etwas wie Frieden zu finden. Die jüngere Generation

sehnt sich nach einem Weg aus der Armut. Die Liebe zwischen den beiden

Männern wird von der Mutter akzeptiert, vor der Gesellschaft muss sie

geheim bleiben. Mit starken Bildern und einem ruhigen Erzählton wirft

Regisseur Minh Quy Truong in „Viet und Nam“ einen ungeschönten Blick auf

sein Heimatland. Deshalb wurde der in Cannes uraufgeführte Film dort

verboten.