USA/D 2024 R: Josephine Links, 88 Min

Unter der Haut sind wir alle gleich – „We all bleed red“, sagt einer der

Protagonist*innen in Josephine Links’ gleichnamigen Dokumentarfilm. Der

deutsche Fotograf Martin Schoeller hat sich das zur Maxime gesetzt. Er

porträtierte Politiker*innen wie Angela Merkel und Barack Obama und

Hollywood-Stars wie Angelina Jolie, Clint Eastwood und Cate Blanchett.

Er ist per Du mit den Promis in Hollywood und reiste für National

Geographic um die Welt. Seinen Status nutzt er, um jenen Menschen Licht

zu geben, die sonst eher im Schatten von L.A. leben. So entstanden

Porträts von Obdachlosen und Menschen, die unschuldig im Todestrakt

saßen. Schoeller holte die farbenprächtige Transcommunity seiner

Wahlheimat vor die Kamera und die ebenso schillernden Ureinwohner.

Josephine Links begleitet ihn dabei. Entstanden ist dabei eher ein

Arbeits- als ein Künstlerporträt. Wir erfahren mehr über die Schicksale

seiner Protagonist*innen als über den Fotografen selbst. Die

beeindruckenden Porträts bleiben ebenso wie die Geschichten nachhaltig

im Gedächtnis.