« Was ist die Liebe wert – Materialists | Home | In die Sonne schauen »
We All Bleed Red
Unter der Haut sind wir alle gleich – „We all bleed red“, sagt einer der
Protagonist*innen in Josephine Links’ gleichnamigen Dokumentarfilm. Der
deutsche Fotograf Martin Schoeller hat sich das zur Maxime gesetzt. Er
porträtierte Politiker*innen wie Angela Merkel und Barack Obama und
Hollywood-Stars wie Angelina Jolie, Clint Eastwood und Cate Blanchett.
Er ist per Du mit den Promis in Hollywood und reiste für National
Geographic um die Welt. Seinen Status nutzt er, um jenen Menschen Licht
zu geben, die sonst eher im Schatten von L.A. leben. So entstanden
Porträts von Obdachlosen und Menschen, die unschuldig im Todestrakt
saßen. Schoeller holte die farbenprächtige Transcommunity seiner
Wahlheimat vor die Kamera und die ebenso schillernden Ureinwohner.
Josephine Links begleitet ihn dabei. Entstanden ist dabei eher ein
Arbeits- als ein Künstlerporträt. Wir erfahren mehr über die Schicksale
seiner Protagonist*innen als über den Fotografen selbst. Die
beeindruckenden Porträts bleiben ebenso wie die Geschichten nachhaltig
im Gedächtnis.
Ein FILMtabs.de Artikel
Du liest zur Zeit “We All Bleed Red,” einen Artikel auf filmtabs
- Publiziert von:
- Lars Tuncay, 28.08.2025 / 4:27
- Rubrik:
- Kritiken LT
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.Die Kommentarfunktion für diesen Beitrag ist zur Zeit deaktiviert.