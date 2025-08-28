« We All Bleed Red | Home |

D 2025 R: Mascha Schilinski, D: Hanna Heckt, Lea Drinda, LenaUrzendowsky, 149 Min.

Der Erfolg hatte alle überrascht: Als erster deutscher Film seit langem

wurde „In die Sonne schauen“ von Mascha Schilinski in den Wettbewerb von

Cannes geladen und dort mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Das ist

einzigartig in der Geschichte des Festivals. Ebenso einzigartig ist auch

das Filmerlebnis.

„In die Sonne schauen“ erzählt ein Jahrhundert auf einem altmärkischen

Bauernhof durch die Perspektive verschiedener Generationen von vier

heranwachsenden Frauen. Die 7-jährige Alma (Hanna Heckt) wächst als

Tochter einer Gutsbesitzerfamilie auf dem Vierseithof kurz vor dem

Ersten Weltkrieg auf. Ihr Leben ist geprägt von christlichen Ritualen,

die sie zu verstehen versucht, und dem allgegenwärtigen Tod. Auf einer

Anrichte stehen die Fotografien der Verstorbenen und eines der Mädchen

sieht aus wie sie. Fortan glaubt sie, dass sie das gleiche Schicksal

ereilen wird.

Erika (Lea Drinda) lebt in den 1940er Jahren auf dem Hof unter ihrem

gewalttätigen Vater Sie ist fasziniert von ihrem Onkel Fritz (Martin

Rother), dem „Kriegsversehrten“. Nachts schleicht sie sich in sein

Zimmer im Obergeschoss, um Zeichnungen von seinem amputierten Bein zu

machen und von seinem Schweiß zu kosten.

Auch Angelika (Lena Urzendowsky) entdeckt ihr Verlangen und die Macht

ihrer eigenen Sexualität zur Zeit der DDR. Sie spielt mit den Gefühlen

ihres Cousins Rainer (Florian Geißelmann) und setzt sich gegen die

Übergriffigkeit ihres Onkels Uwe (Konstantin Lindhorst) zur Wehr.

In der Gegenwart kommt schließlich Lenka (Laeni Geiseler) mit ihrer

Familie auf den heruntergekommenen Hof, den sie eigenständig renovieren

wollen. Lenka ist fasziniert vom Nachbarsmädchen Kaya (Ninel Geiger),

deren Mutter verstorben ist, und wäre am liebsten wie sie. Wie ihre

Vorgängerinnen in den Jahrzehnten zuvor beobachtet sie, saugt auf und

imitiert auf der Suche nach Orientierung.

Die Kamera von Fabian Gamper schwebt geisterhaft durch die Räume, lugt

durch Ritzen und Türspalte, beobachtet wie die Mädchen beobachten. Der

Hof dient als emotionaler und historischer Resonanzraum und als

Experimentierraum für die Inszenierung. Die Montage fließt assoziativ

durch die Zeitebenen. Der zweieinhalbstündige Fluss macht mitunter

schwindelig, orientierungslos – „In die Sonne schauen“ ist eine

körperliche Erfahrung, die den Betrachter fordert, aber ein

Filmerlebnis, das absolut unvergleichlich ist.