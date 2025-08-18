Was ist die Liebe wert – Materialists

« Bring her back | Home |

USA 2025 R: Celine Song, D: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans119 Min.

Lucy (Dakota Johnson) ist es gewohnt, die Menschen nach ihrem Marktwert

zu beurteilen. Alter, Größe, Statur und vor allem ihr Bankkonto sind

dabei entscheidend. Innere Werte? Zweitrangig. Ihr Job in einer großen

Dating-Agentur für gut betuchte New Yorker läuft bestens. Gerade hat sie

ihre neunte Ehe vermittelt. Privat scheitert sie dagegen an ihren

eigenen Ansprüchen. Als ihr der reiche, gut aussehende Finanzjongleur

Harry (Pedro Pascal) den Hof macht und sie am selben Abend ihren Ex, den

mittellosen Schauspieler John (Chris Evans), wiedertrifft, muss sie sich

entscheiden: Geld oder Liebe? Celine Song hat sich nach ihrem

Oscar-Erfolg „Past Lives“ dem ewigen Thema in der Menschheitsgeschichte

angenommen. War ihr berührendes Debüt im Kern eine persönliche, aber

universelle Geschichte einer Frau zwischen zwei Kulturen, ist

„Materialists“ vor allem ein New York-Film. Wer im Big Apple leben und

nicht nur überleben will, braucht viel Geld. Reich heiraten ist ein Weg,

der hier wenig mit Liebe zu tun hat. Celine Song, die vor ihrem

Durchbruch selbst eine zeitlang in einer Dating-Agentur arbeitete,

rechnet ehrlich und pointiert mit den Klischees der klassischen Rom-Com

ab und dem amerikanischen Streben nach Status und Besitz, zu dem auch

der richtige Partner oder die richtige Partnerin gehört. Daneben bietet

„Materialists“ aber auch reichlich Schauwerte mit schönen Menschen in

schöner Kleidung und genügend Unterhaltungspotential, um Fans des Genres

nicht zu sehr in die Suppe zu spucken. Dakota Johnson („Fifty Shades Of

Grey“) verkörpert die abgeklärte Lucy zwischen Businesswoman und beste

Freundin. „Mandalorian“ Pedro Pascal und „Captain America“ Chris Evans

sind mal die Helden der zweiten Reihe. Der Weg zur Erkenntnis, das Geld

allein nicht glücklich macht, dürfte aber für manch einen kürzer sein

als die Laufzeit von rund zwei Stunden.