D 2025 R: Maren-Kea Freese, D: Fritzi Haberlandt, Thomas Gerber, StephanGrossmann, 112 Min.

Wilma weiß alles über die Maschinen im ehemaligen Kraftwerk Sonne. Sie

kennt sich hervorragend aus mit Elektronik, hat ein Schweißer-Diplom,

kann zahlreiche längst vergessene Apfelsorten bestimmen und hat eine

Urkunde als Bezirksmeisterin im Langstreckenschwimmen. Aber all ihre

Talente sind wertlos in der Lausitz, Ende der Neunziger. Als sie der

örtliche Elektrohändler vor die Tür setzt, weil er sich ihre Anstellung

nicht mehr leisten kann, und sie dann auch noch ihren Mann mit ihrer

besten Freundin in Flagranti erwischt, reicht es Wilma. Sie reist zu

ihrem alten Kollegen und Freund nach Wien. Dort findet sie zwar auch

nicht, was sie eigentlich sucht, aber dafür neue Freunde und ein neues

Leben.

Mit viel Spielfreude und Überzeugung verkörpert Fritzi Haberlandt die

resolute Wilma, mit der man leidet und lacht. Das Drehbuch von

Regisseurin Maren-Kea Freese zeigt viel Verständnis für die

Lebenssituation der Abgehängten. Darüber hinaus ist „Wilma will mehr“

aber auch ein höchst unterhaltsamer Feelgood-Film.