Was Marielle weiß

D 2025 R: Frédéric Hambalek, D: Julia Jentsch, Felix Kramer, LaeniGeiseler, 86 Min.

Julia (Julia Jentsch), Tobias (Felix Kramer) und Teenagertochter

Marielle (Laeni Geiseler) haben es sich in ihrem Leben eingerichtet.

Hinter der scheinbaren familiären Harmonie liegen die unausgesprochenen

Wahrheiten und kleinen Lebenslügen der Eltern. Damit ist allerdings

plötzlich Schluss, als Marielle nach einem Vorfall in der Lage ist,

alles zu sehen, was ihre Eltern tun. Die heimliche Zigarette, die

Gespräche im Bett, der Flirt mit dem Arbeitskollegen – nichts bleibt

unentdeckt. Das clevere Gedankenspiel von Regisseur und Autor Frédéric

Hambalek ist ein bissiger Kommentar über den Verlust von Privatsphäre

und die Frage, ob unsere Kinder ihre Eltern immer noch lieben würden,

wenn sie alles über sie wüssten. Eine herrlich entlarvende

Gesellschaftssatire auf der Balance zwischen Komik und Drama, getragen

von einem überzeugenden Ensemble.