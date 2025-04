« Eden | Home |

„Ice Aged“ von Alexandra Sells zeigt sechs Frauen und Männer über 60, deren Leben von der Leidenschaft für den Eiskunstlauf geprägt ist. Der berührende Dokumentarfilm lässt erleben, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen. Mit liebevollen Details und humorvollen Anekdoten werden die Helden von „Ice Aged“ vorgestellt: Da ist die erfolgreiche Ingenieurin Elena, deren Spitzname „Kernkraftwerk“ ironisch ihre energische Wandlung zur Eisprinzessin untermalt. Sie marschiert anfangs im kindlichen Kostüm von Minnie Maus in die Eishalle, später hören wir, dass sie manchmal Jahre an einem Paillettenkleid näht. Oder die Niederländerin Toos, die mit Holzschuhen durchs Wohnzimmer tanzt und die Geschichte ihres Teppichs erzählt, den sie aus unglücklicher Liebe geknüpft hat. Oder das britische Tanztrio aus einer Polizistin, einer krebskranken Ex-Olympionikin und ihrem ehemaligen Teenie-Fan. Und der US-Boy Roland Sukale, der immer noch aussieht wie der junge Eiskunstläufer, der von seinen Eltern nie beachtet wurde. Nur die Sprünge sind nicht mehr so hoch wie damals. Dann Lissi, die Preisrichterin von fünf Olympischen Spielen, die sich aus Altersgründen auf den Freizeitsport konzentrieren muss. Die Schwierigkeiten, sich in die engen Kostüme zu zwängen, oder die Trockenübungen in den Bergen unter den neugierigen Blicken der Hühner verleihen dem Film eine charmante menschliche Note.

Die Protagonisten schenken der Doku vieles, sogar das klassische Drama vor dem Finale. „Manchmal sind Träume größer, als das Leben erlaubt“, heißt es dann nüchtern. „Ice Aged“ entzieht sich den Konventionen von Sportdokumentationen, keine Kür wird in voller Länge gezeigt. Seine Stärke liegt vielmehr in der Konzentration auf die Persönlichkeiten, ihre täglichen Herausforderungen und ihre Leidenschaft. Das Besondere ist der von Regisseurin Alexandra Sells gesprochene Kommentar, der mit viel Humor und im Ton einer Alexander-Kluge-Chronik das Leben dieser Menschen reflektiert und ihr Streben nach Glück in eine universelle, märchenhafte Parabel verwandelt.

„Ice Aged“ (Deutschland 2024), Regie: Alexandra Sell, mit Elena Rickmann, Toos van Urk, Roland Suckale 114 Min., FSK: ab 0.