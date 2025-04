I Like Movies

« Beating Hearts | Home | The End »

CDN 2022 R: Chandler Levack, D: Isaiah Lehtinen, Romina D’Ugo, Krista Bridges, 99 Min

Lawrence (Chandler Levack) lebt in einem Vorort von Toronto. Der 17-jährige steht kurz vor der Wahl seines Studienorts und für ihn ist klar: Er will nach New York und Film studieren, schließlich sind sie seine größte Leidenschaft. Dafür muss der Teenager allerdings dort erstmal angenommen werden und die Aufnahmegebühr stemmen. Zu seinem Glück bekommt er eine Stelle in der örtlichen Videothek. Nicht nur hier, sondern auch in seinem restlichen Leben muss der Narzisst, der immer wieder andere vor den Kopf stößt, lernen, dass er ohne die Hilfe anderer Menschen nicht ans Ziel kommt.

Chandler Levack erzählt mit ihrem Regiedebüt, zu dem sie auch das Drehbuch schrieb, auf den ersten Blick eine charmante Coming of Age-Geschichte über einen Filmnerd mit zahlreichen Verweisen an die Filmgeschichte. Auf den zweiten Blick offenbart sich aber eine gut beobachtete Studie einer psychischen Störung, die vor allem deshalb so schmerzhaft ist, weil Hauptdarsteller Isaiah Lehtinen sie so intensiv verkörpert.