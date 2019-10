« 47 Meters Down – Uncaged | Home |

Der Glanz der Unsichtbaren

Frankreich 2018 (Les Invisibles) Regie: Louis-Julien Petit, mit Audrey Lamy (Audrey) · Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena 102 Min. FSK ab 6

Im hektischen Leben des Alltags sind sie meist nur eine Randnotiz. Sie existieren im Augenwinkel der Gesellschaft. Unter den Wohnungslosen sind die Frauen mehr noch gefährdet als ihre männlichen Pendants, Opfer von Gewalt und dem entbehrungsreichen Leben auf der Straße zu werden. Die Gründe, warum sie auf der Straße landen, sind so vielfältig wie die Menschen hinter den Geschichten: Psychische Probleme, gewaltsame Partner, Jobverlust – auf der Straße landet man schnell, der Weg zurück in ein geregeltes Leben ist ungleich schwerer. In einer Stadt im Norden Frankreichs, geprägt von Arbeitslosigkeit und Armut, nimmt ein Tageszentrums für Wohnungslose die Frauen auf. Im „L’Envol“ können sie den Tag verbringen, zur Nacht müssen sie die Unterkunft aber wieder verlassen. Eine Tatsache, die schwer an Audrey (Audrey Lamy) und den anderen Mitarbeiterinnen der Einrichtung nagt – und über die sie sich mehr als ein Mal hinweg setzen. Als das „L’Envol“ schließlich ganz geschlossen werden soll, werden die Frauen selbst aktiv: Mit Workshops und engagierten Aktionen versuchen Audrey, Manu, Hélène und Angélique ihre Schützlinge zurück ins Arbeitsleben zu bringen.

Inspiriert durch das Buch „Auf der Straße der Unsichtbaren“ von Claire Lajeunie und ihrer Filmdokumentation entwickelte Regisseur Louis-Julien Petit die Geschichten seiner Protagonistinnen und lies sie von ausgebildeten Schauspielerinnen und echten Obdachlosen verkörpern. Ein Workshop mit 150 Frauen von der Straße förderte schließlich Erstaunliches zutage. Die berührende Darstellung der Laien, die teilweise ihre eigene Biographie mit ins Spiel legen, bringt „Der Glanz der Unsichtbaren“ zum Strahlen. Petits feinfühlige Arbeit, sein Auge für Details und sein Ohr für Geschichten erfüllt jede noch so kleine Figur mit Leben. In Frankreich avancierte „Der Glanz der Unsichtbaren“ mit seiner warmherzigen Mischung aus Komödie und Sozialdrama zum Publikumshit.