Zwischen uns die Mauer

D 2019, Regie: Norbert Lechner mit Lea Freund, Tim Bülow, Franziska Weisz, 110 Min.

Ost-Berlin, 1984: Die 16-jährige Anna (Lea Freund) aus dem Westen und Philipp (Tim Bülow) aus dem Osten Deutschlands lernen sich bei einem Kirchentreffen kennen und verlieben sich ineinander. Doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Anna muss zurück in den Westen und setzt fortan alles daran, Philipp so bald wie möglich wieder zu sehen. Doch die beiden Liebenden trennt die Mauer und Philipp schmiedet Fluchtpläne, die beide in Gefahr bringen. Katja Hildebrand erzählt in ihrem 2006 erschienen Roman „Zwischen uns die Mauer“ von einer Ost-West-Liebe, wie es sie vielfach gegeben hat, vom Staatsapparat der DDR aber niemals geduldet wurde. Die Kinoadaption von Norbert Lechner („Ente gut! Mädchen allein zu Haus“) bleibt vordergründig. Die Chemie zwischen den beiden jungen Hauptdarstellern stimmt zwar. Die Nebenfiguren und die Grenzsituation bleiben jedoch klischeehaft.