High Life

Frankreich, BRD, Polen, USA 2018 Regie: Claire Denis, mit Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Lars Eidinger 113 Min.

Ein Raumschiff, irgendwo im All, weit jenseits unseres Sonnensystems. An Bord ein junger Mann namens Monte (Robert Pattinson) und ein Baby. Wenn Willow schläft, geht Monte seiner Arbeit nach, bewirtschaftet den Garten und versucht die Schrottkiste zusammen zuhalten. Sie sind die letzten Überlebenden einer Himmelfahrtsmission einer Gruppe von Straftätern, die ein weit entferntes Schwarzes Loch untersuchen sollte. Aufseherin an Bord war Dr. Dibs (Juliette Binoche), eine Ärztin, die mit den Insassen Fruchtbarkeitsexperimente durchführte. Die aufgeladene Stimmung führte bald zu aggressiven Ausbrüchen. Der erste Ausflug ins All, der französischen Autorenfilmerin Claire Denis („Meine schöne innere Sonne“) ist kein herkömmlicher Science Fiction. Denis geht es um zwischenmenschliche Spannung, das Setting und die Mission sind Nebensache. Dabei geht sie äußerst drastisch zu Werke, was viele Kinogänger verstören dürfte. Der unheilvolle Score von Stuart Staples (Tindersticks) trägt zur dichten Atmosphäre bei.