John Wick 3

USA 2019 (John Wick: Chapter 3) Regie: Chad Stahelski, mit Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Houston, Ian McShane 132 Min. FSK ab 18

Nachdem sich John Wick (Keanu Reeves) an den Mördern seines Hundes gerächt hat, steht nun auf seinen Kopf ein 14-Millionen-Dollar-Preisschild, denn er hat im Hotel Continental Blut vergossen und damit den Code gebrochen. Nun ist er Freiwild. Die besten Killer der Welt sind hinter ihm her und es gibt scheinbar keinen Ausweg. Seine letzte Chance ist eine Audienz bei der höchsten Instanz. Doch der Weg dahin ist mit Blei gepflastert. Die comichafte Serie, die Chad Stahelski und Derek Kolstad mit der düsteren Welt des Profikillers John Wick geschaffen haben, wird auch in Teil drei konsequent fortgesetzt. Die Choreographien der Action-Spezialisten machen schwindelig und auch diesmal gibt es einige Szenen, die sich nachhaltig ins Gedächtnis brennen. Bis hin zum Showdown auf dem Glasdach eines Wolkenkratzers. Keanu Reeves macht in alledem wie immer eine extrem coole Figur. Genrekino vom Feinsten.