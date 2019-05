« Ray & Liz | Home |

Das Ende der Wahrheit

BRD 2019 Regie: Philipp Leinemann, mit Ronald Zehrfeld, Alexander Fehling, Axel Prahl, Claudia Michelsen, August Zirner, Antje Traue 105 Min. FSK ab 16

Martin Behrens (Ronald Zehrfeld) ist überzeugt davon, das Richtige zu tun. Zumindest in seinem Job als Zentralasien-Experte beim Bundesnachrichtendienst. In der Liebe ist es etwas anderes, begeht er doch die Dummheit, an der Beziehung zur Journalistin Aurice Köhler (Antje Traue) festzuhalten. Kurz darauf wird sie Opfer eines Anschlags und Martin in eine Verschwörung bis in die höchsten Ebenen der Behörde hineingezogen. Philipp Leinemann („Wir waren Könige“) weiß offenbar, wovon er schreibt. Zumindest wirkt „Das Ende der Wahrheit“ bis ins Detail gut recherchiert, ist in sich schlüssig und passt perfekt in die Post-Snowden-Ära der Ungewissheit. Er entwirft ein realistisches Szenario, das nachwirkt. Darüber hinaus ist der Politthriller hervorragend in Szene gesetzt und mit Alexander Fehling, Claudia Michelsen und Axel Prahl bis in die Nebenrollen exzellent besetzt. Ob er allerdings auch beim Publikum zünden kann, bleibt abzuwarten.