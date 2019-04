« Im Netz der Versuchung | Home | Royal Corgi – Der Liebling der Queen »

Der Flohmarkt von Madame Claire

F 2018 (La dernière folie de Claire Darling), Regie: Julie Bertuccelli mit Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi, 94 Min

Als Clara Darling (Catherine Deneuve) eines frühen Morgens erwacht, weiß sie, dass dies ihr letzter Tag sein wird. Von einem inneren Drang angetrieben, beschließt sie, ihr feudales Anwesen zu räumen. All die lieb gewonnenen Sammlerstücke landen auf dem Rasen vor dem Haus. Der Flohmarkt zieht die Menschen an, zumal die alte Frau offensichtlich verwirrt zu sein scheint und alles zum Spottpreis abstößt. Nur die Antiquitätenhändlerin Martine (Laure Calamy) macht sich Sorgen und alarmiert Claires Tochter Marie (Chiara Mastroianni). Doch die beiden gingen einst im Streit auseinander und vieles blieb jahrelang unausgesprochen. In Julie Bertuccellis („The Tree“) Adaption von Lynda Rutledges Roman verschwimmen die Zeitebenen in der Erinnerung ihrer Figuren. Das passiert fast unmerklich und gibt dem Film einen Fluss, der den Zuschauer mitreißt. Hinzu kommt eine überbordende Ausstattung, die man durch das Auge der Kamera von Irina Lubtchansky nur zu gern entdecken will.