Ein letzter Job

Großbritannien 2018 (King of Thieves) Regie: James Marsh, mit: Michael Caine, Jim Broadbent, Tom Courtenay, Michael Gambon, Ray Winstone, Charlie Cox 108 Min. FSK ab 12

»Ein letzter Job« soll es sein, für den altgedienten Gangsterboss Brian Reader (Michael Caine) und seine früheren Weggefährten. Da sollte es schon der größte Juwelendiebstahl in der britischen Geschichte sein. Allerdings trauen sich die Kriminellen nicht über den Weg, was nicht nur für das Gelingen ihres Plans zum Nachteil wird. So richtig warm wird man mit den Protagonisten nicht. Dabei werden sie verkörpert von wahren Leinwandlegenden. Regisseur James Marsh weiß jedoch nicht so recht, wo er mit seinem trockenen Heist-Movie hin will.