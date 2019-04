« Border | Home |

Kritiken LT Alfons Zitterbacke

D 2019 Regie: Mark Schlichter mit Tilman Döbler, Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Lisa Moell, 92 Min, FSK 0

Die meisten Menschen mit Ostbiographie haben den DEFA-Klassiker von 1966 und die TV-Adaption aus den Achtzigern noch in bester Erinnerung. Für sie wurde die Neuauflage der Abenteuer von „Alfons Zitterbacke“ aber eindeutig nicht gemacht. Sie richtet sich mit reichlich Chaos und Chaoten eher an ein junges Publikum. Der 11-jährige Alfons träumt davon, eines Tages Astronaut zu werden und ins All zu reisen. Im Hier und Jetzt muss er sich allerdings mit seinem Erzfeind Nico, den Lehrern und seinen Eltern rumschlagen. Irgendwie haben es alle auf ihn abgesehen. Vielleicht liegt das daran, dass Alfons reichlich Chaos stiftet und beinahe die Schule in Schutt und Asche legt. Um der Welt zu beweisen, dass in ihm ein wahres Genie steckt, plant er, beim Fluggeräte-Wettbewerb zu triumphieren. Sein bester Freund Benni soll ihm dabei helfen und vielleicht gelingt es Alfons ja sogar das Herz seiner neuen Nachbarin Emilia zu erobern. Regisseur Mark Schlichter verleiht der 60 Jahre alten Vorlage einen modernen Anstrich. Die Besetzung überzeugt, die Rap-Einlagen und das hippe Gequatsche gehen dagegen bisweilen auf die Nerven.