Ktiken LT: Ein Gauner & Gentleman

USA 2018 (The old man and the gun) Regie: David Lowery mit Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Tom Waits, Danny Glover 94 Min. FSK ab 6

Eine Leinwandlegende nimmt ihren Hut: Nach mehr als 100 Filmen als Schauspieler, Regisseur und Produzent, einem Oscar für sein Regiedebüt »Eine ganz normale Familie« (1981) und zwei Golden Globes verneigt sich Robert Redford vor seinem Publikum. Mit 82 Jahren ist er hier wohl zum letzten Mal in einer Hauptrolle zu sehen, die noch einmal alles in sich vereint, was ihn auszeichnet. Dieser Forrest Tucker ist ein freundlicher älterer Herr mit einem ungewöhnlichen Hobby: Er überfällt gern Banken. Das macht er nicht, um seine Rente aufzubessern. Es geht ihm einzig um den Nervenkitzel, das Gefühl, am Leben zu sein. Allerdings macht ihn seine Obsession zum Einzelgänger. Lediglich seine alten Kumpanen Teddy (Danny Glover) und Waller (Tom Waits) wissen von seinen Eskapaden und helfen bei der Planung. Als er allerdings Jewel (Sissy Spacek) kennen lernt und sich in sie verliebt, muss er sein Geheimnis offenbaren. Die Verbrecherlegende hat Regisseur David Lowery (»A Ghost Story«) seinem Hauptdarsteller Robert Redford auf den Leib geschrieben. Der Gigant mit den blauen Augen glänzt noch einmal mit Charme, Witz und Charakter. Dabei ist Tucker nicht nur Sympathieträger beim Publikum, seine Beutezüge hinterlassen Spuren bei den Opfern. So liegt auch ein Hauch von Melancholie über den wunderbar grobkörnigen Bildern, die dem Kino der Siebziger entsprungen sein könnten. Die unglaubliche Story basiert tatsächlich auf dem wahren Fall einer Rentnergang, die in den Neunzigern die Banken von Florida unsicher machte. Der Journalist David Grann schrieb die Gesichte 2003 in einem Artikel in der New York Times nieder. Lowery verlegte die Story in die Achtziger, reicherte sie mit ein wenig Romantik und viel Nostalgie an. Mit »Ein Gauner und Gentleman« schuf er eine würdevolle Huldigung an den großen Robert Redford, der sich hier mit einem weinenden und einem lachenden Auge verabschiedet.