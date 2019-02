« Der verlorene Sohn | Home |

Can you ever forgive me?

USA 2018 Regie: Marielle Heller mit Melissa McCarthy, Richard E. Grant, 107 Min. FSK ab 0

Lee Israel (Melissa McCarthy) ist am Boden angekommen. Einst war sie eine gefragte Biographin historischer Persönlichkeiten, die sich glänzend in die Haut anderer hinein versetzen kann. Aber die Nachfrage ist geschwunden und ihre kratzbürstige Art macht es niemandem leicht, sie zu mögen. Die Sorgen verdrängt sie an der Bar und so kommt es, dass Lee mit ihrer Miete im Rückstand ist. Aus der Not heraus kommt sie auf die Idee, einen Brief der Schauspielerin Fanny Brice zu fälschen und ihn an ein Antiquitätengeschäft zu verkaufen. Motiviert durch den schnellen Erfolg wird bald ein lukratives, aber höchst heikles Geschäft daraus. Melissa McCarthy, sonst eher für Brachialkomik bekannt, zeigt hier eine neue Seite: Uneitel, nuanciert und mit schnoddrigem Humor porträtiert sie eine einsame Seele im Großstadtdschungel.