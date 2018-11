« In My Room | Home | Elliot, das kleinste Rentier »

Nur ein kleiner Gefallen

USA 2018 (A simple favor) Regie: Paul Feig, mit Anna Kendrick, Blake Lively 117 Min. FSK ab 12

Stephanie (Anna Kendrick) ist eine Super-Mom. Sie kümmert sich liebevoll um ihren Sohn Miles und setzt sich voll Herzblut für die Eltern in seiner Schule ein. In ihrer knapp bemessenen Freizeit führt sie einen erfolgreichen Video-Blog mit Tipps für Eltern. Ihr Mann kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben und so geht sie vollends in ihrem durchstrukturierten Alltag auf, stets freundlich und hilfsbereit allen gegenüber. Durch die Freundschaft ihrer Söhne lernt sie die Upper Class-Mom Emily (Blake Lively) kennen und ist fasziniert von dem Leben der Reichen und Martinis am Nachmittag. Die beiden unterschiedlichen Frauen freunden sich an und daher ist es für Stephanie auch kein Problem, als sie Emily darum bittet, ihren Sohn abzuholen. Doch als Emily am Abend nicht auftaucht, gerät Stephanie in einen Strudel der Ereignisse, die sie nicht kontrollieren kann. Emily bleibt verschwunden und ihr Mann Sean (Henry Golding), ein angesehener Autor, ist auf Dienstreise. Während Detective Summerville (Bashir Salahuddin) Emilys Ehemann ins Visier nimmt, stellt Stephanie auf eigene Faust Nachforschungen an. Sie folgt Emilys Spur in die Modeagentur, für die sie arbeitet, bis hin zu ihren Eltern und stößt auf ein schreckliches Familiengeheimnis.

Paul Feig ist als Regisseur für Erfolgskomödien wie „Brautalarm“ oder „Spy: Susan Cooper Undercover“ bekannt. Seine Adaption des Krimis „Ein kleiner Gefallen“ von Darcey Bell hat daher auch reichlich beißenden Humor zu bieten. Daneben dominiert aber die spannende Spurensuche. Feig verneigt sich dabei unverhohlen beim Großmeister des Suspense, Alfred Hitchcock. Die Mischung aus bissiger Gesellschaftskritik und einem stets überraschenden Intrigenspiel geht auf. „Ein kleiner Gefallen“ entwickelt sich mit zunehmender Laufzeit zum clever konstruierten „Whodunnit“. Mit Anna Kendrick fand Feid dafür die perfekte Darstellerin. Ihr unschuldig-naives Auftreten täuscht darüber hinweg, dass dahinter eine smarte Frau mit detektivischem Gespür steckt, die das Intrigenspiel ebenso gekonnt beherrscht, wie ihre Gegenspieler.

In Hits wie „Pitch Perfect“ und „Into the Woods“ überzeugte Kendrick vor allem mit ihrem Gesangstalent. Hier nutzt die 33-Jährige die Gelegenheit, auch schauspielerisch aufzutrumpfen. Ihre Wandlung von der naiven Streberin zur modernen Miss Marple überzeugt und der Zuschauer bleibt bis zum Schluss ahnungslos, welche Richtung der Plot als nächstes einschlagen wird. Paul Feig inszenierte „Nur ein kleiner Gefallen“ als stilvolle Hommage an den Film Noir, komplett mit nostalgischem Technicolor-Look und Sixties-Soundtrack, auf dem Chanson-Klassiker wie Serge Gainsbourgs „Comment te dire adieu“ und Brigitte Bardots „Une Histoire de Plage“ zu hören sind. Mit ihrem Duett „Bonnie and Clyde“ ist der Film dann wieder mitten im Gangstergenre Hollywoods angekommen.