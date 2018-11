« Nur ein kleiner Gefallen | Home |

Elliot, das kleinste Rentier

CA 2018, R: Jennifer Westcott, 89 Min.

Es weihnachtet wieder im Kinosaal und den Anfang macht der ungewöhnliche Held des Animationsfilms „Elliot, das Rentier“. Denn Elliot (in der deutschen Fassung gesprochen von Benedikt Hahn) ist eigentlich ein Minipferd, das davon träumt, sich mit den Rentieren und Santas Schlitten in die Lüfte zu schwingen. Geschickt getarnt will er sich bei Cheftrainer Walter (Louis Friedemann Thiele) beweisen und muss dabei auch gleich noch sein Zuhause retten. Eine Spur zu düster, laut und actionreich ist das Weihnachtsabenteuer aus Kanada ausgefallen. Weder technisch noch erzählerisch kann der computeranimierte Kinderfilm mit aktuellen Produktionen von Disney und Co. mithalten. Die Moral bleibt fragwürdig. Alle Rentiere sind doof und mit Selfies-schießenden Sidekicks versucht man krampfhaft cool und hip zu wirken. Unterm Strich ein ziemlich hohles Vergnügen. Da werden in dieser Saison sicher noch einige bessere Weihnachtsfilme unterm Baum liegen.