In My Room

BRD, Italien 2018 Regie: Ulrich Köhler, mit Hans Löw, Elena Radonicich 120 Min. FSK ab 12

Kameramann Armin scheitert beruflich und auch privat steht es um den alternden Single nicht bestens. Als er in der ostwestfälischen Heimat die sterbende Oma besucht, wird der isolierte Mann plötzlich richtig einsam: Um ihn herum verschwanden plötzlich alle Menschen. Köhlers Drama eines vereinsamten Großstadt-Menschen wechselt zu einem postapokalyptischen Endzeit-Film in westeuropäischer Kulisse. Mit Gewehr, Pferd und Hund zieht Armin in die Natur, aber irgendwann taucht ausgerechnet eine Frau als weitere Überlebende auf. Ulrich Köhler hat sich mit „Schlafkrankheit“, „Montag kommen die Fenster“ und „Bungalow“ den Ruf erarbeitet, tief gehende Befindlichkeiten moderner Menschen in ungewöhnlichen Situationen zu entdecken. Nun stellt er Zivilisation und „Freiheit“ gegenüber, erlaubt einen utopischen Neuanfang, doch selbst für die letzten Menschen auf dieser Erde ist das Zusammenleben als Mann und Frau schwierig. Der ungewöhnliche Film reizt mit anderen Ideen und gutem Schauspiel.