Girl

B/NL 2018, R: Lukas Dhont, D: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, 105 Min.

Lara ist eine ganz normale Teenagerin. Doch sie hat es besonders schwer, denn sie ist als Victor auf die Welt gekommen. Vor ihr liegt ein schmerzvoller, langer Weg in ein neues Leben. Jeder in der Familie akzeptiert und respektieren ihren Schritt. Doch da ist trotzdem die Angst des Vaters vor den Operationen, Laras Ungeduld alles jetzt sofort zu wollen. Auch im Kreise ihrer Freundinnen an der neuen Schule fühlt sie sich nicht vollends zugehörig. So stürzt sie sich verbissen in ihre Leidenschaft, das Tanzen. Regisseur Lukas Dhont suchte lange und fand seinen bemerkenswerten Hauptdarsteller schließlich, als er die Tänzer und Tänzerinnen für die anderen Rollen castete. Der junge Victor Polster ist in jeder Einstellung des Films zu sehen und fixiert auch den Blick des Betrachters, wenn Lara strahlt, lacht und leidet. Geschlechtergrenzen verschwimmen und man betrachtet ein junges, lebensstarkes Mädchen auf dem Weg zur Frau. Das erreicht „Girl“ auch, weil er von jeglichem Ballast befreit, offen und ehrlich erzählt. Damit dürfte ihm eine Nominierung bei den Oscars im kommenden Jahr sicher sein.