Deine Juliet

USA, Großbritannien 2018 (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society) Regie: Mike Newell mit Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode 124 Min. FSK ab 6

»The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society«, so der schön ausladende Titel der Romanvorlage von Mary Ann Shaffer, erzählt die Entstehung des gleichnamigen Buchclubs aus einer Notsituation heraus: Eine Nacht im Jahr 1941, eine Nazi-Patrouille auf der Kanalinsel Guernsey, eine angetrunkene Gruppe von Inselbewohnern, die gegen die Sperrstunde verstoßen hatte, und die Not für eine glaubwürdige Aus- rede führten schließlich zum Lesekreis. In London wird die junge Autorin Juliet Jahre später zufällig auf die Geschichte aufmerksam. In einer Ausgabe der »Ausgewählten Essays« von Charles Lamb, die dem Schweinezüchter Dawsey auf Guernsey in die Hände fällt, steht ihre Adresse. Er beschließt, ihr einen Brief zu schreiben, woraus sich bald ein reger Briefwechsel entwickelt, in dem Dawsey auch die bewegte Geschichte des Buchclubs erzählt. Neugierig fährt Juliet nach Guernsey. Die junge Frau begibt sich auf die Spuren der Geschichte, ergründet die Geheimnisse, die der Krieg davonspülte, und verliebt sich schließlich in die Menschen auf der Insel, während daheim in London ihr Zukünftiger wartet. Mit viel Nostalgie und Sehnsucht nach dem einfachen Leben erzählt Shaffer ihre Geschichte in Form eines Briefromans (dem auch der deutsche Titel entlehnt ist). Mike Newell (»Vier Hochzeiten und ein Todesfall«) setzt dem falschen Leben in der Londoner High Society ein echtes auf der Insel entgegen. Sein Film und die Figuren erwachen erst mit Juliets Ankunft zum Leben. Die Rückblenden und die detektivische Arbeit der jungen Frau halten die Spannung aufrecht und erst gegen Ende fügt sich das letzte Puzzleteil in das bewegende Schicksal der Inselbewohner zur Zeit der Besetzung. »Deine Juliet« ist pures britisches Kino, von charmanten Figuren bevölkert und mit wundervollen Postkartenbildern des Insellebens versehen.