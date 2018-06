« Vom Ende einer Geschichte | Home | Das ist erst der Anfang »

Die brillante Mademoiselle Neïla

Frankreich, Belgien 2017 (Le Brio) Regie: Yvan Attal, mit Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, 97 Min. FSK ab 0

Die äußert präzise Eingangsszene lässt im riesigen Hörsaal voller MacBooks die aus Nordafrika abstammende Jura-Studentin Neïla Salah (Camélia Jordana) auf den blasierten Dozenten Pierre Mazard (Daniel Auteuil) mit seiner nasalen Arroganz und seinen rassistischen Bemerkungen. Man hat ihren langen Weg aus den Banlieues erlebt, die Kontrolle, die der weiße Student hinter ihr nicht durchmachen muss. Man spürt und begreift die enorme Wut angesichts einer weiteren Demütigung. Aber da der Ausfall vom arroganten Prof in den sozialen Medien landet, muss der widerwillig die Studentin für einen Rhetorik-Wettbewerb vorbereiten.

Schon in der nächsten Szene bekommt die seine elegante wie rücksichtlose Überlegenheit einen Reiz, den auch Neïla spürt. In einer offenen Zusammenarbeit entwickelt sie sich zu einer exzellenten Rednerin, ohne den Kontakt zu ihren Wurzeln zu verlieren. Auch Mazard, ein bedauernswerter Typ, der am Abend alleine in der Kneipe isst und säuft, wandelt sich. Die fünfte Regiearbeit des französischen Schauspielers Yvan Attal („The Jews“, „Meine Frau, die Schauspielerin“) ist ein genau beobachtetes, klares, engagiertes und Klischee-freies Plädoyer für das Zusammenleben und die Ausbildung der Humanität. Neben dem Star Daniel Auteuil begeistert Camélia Jordana mit großartigem Lachen und allen anderen Gefühlslagen.